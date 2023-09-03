Боссы Манчестер Юнайтед приняли важное решение по будущему клуба

Американские бизнесмены Глейзеры отказались от идеи продать “Манчестер Юнайтед”.

По информации Daily Mail, владельцы клуба отклонили предложение о продаже “красных дьяволов” за 10 миллиардов долларов.

Это стало следствием того, что участники торгов не смогли предложить требуемую сумму.

Издание отмечает, что решение снять клуб с продажи вызовет негативную реакцию среди фанатов английской команды.

При этом один из источников из окружения семьи Глейзеров, заявил, что владельцам клуба не важна негативная реакция фанатов, так как они уверены в своих решениях.

Издание отмечает, что скорее всего Глейзеры планируют попытаться продать клуб в 2025 году. К тому времени они надеются привлечь больше заинтересованных сторон и получить более выгодное предложение.

Кроме того, Глейзеры верят в то, что под руководством тренера Эрика тен Хага команда добьется успехов как на внутренней арене, так и на европейской. Они считают, что в будущем это поможет повысить стоимость клуба к моменту продажи.