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Боссы Манчестер Юнайтед приняли важное решение по будущему клуба

Новости футбола Сегодня, 02:37
Боссы Манчестер Юнайтед приняли важное решение по будущему клуба Боссы Манчестер Юнайтед приняли важное решение по будущему клуба

Американские бизнесмены Глейзеры отказались от идеи продать “Манчестер Юнайтед”.

По информации Daily Mail, владельцы клуба отклонили предложение о продаже “красных дьяволов” за 10 миллиардов долларов.

Это стало следствием того, что участники торгов не смогли предложить требуемую сумму.

Издание отмечает, что решение снять клуб с продажи вызовет негативную реакцию среди фанатов английской команды.

При этом один из источников из окружения семьи Глейзеров, заявил, что владельцам клуба не важна негативная реакция фанатов, так как они уверены в своих решениях.

Издание отмечает, что скорее всего Глейзеры планируют попытаться продать клуб в 2025 году. К тому времени они надеются привлечь больше заинтересованных сторон и получить более выгодное предложение.

Кроме того, Глейзеры верят в то, что под руководством тренера Эрика тен Хага команда добьется успехов как на внутренней арене, так и на европейской. Они считают, что в будущем это поможет повысить стоимость клуба к моменту продажи.

Стивен Перес Стивен Перес эксперт Dailysports
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