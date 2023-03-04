"Боруссия" выиграла 10-й матч подряд

Дортмундская “Боруссия” выиграла 10 матчей подряд в 2023 году.

Вчера подопечные Эдина Терзича победили “РБ Лейпциг” (2:1) в 23-м туре Бундеслиги.

Примечательно, что в текущем году дортмундский клуб еще ни разу не проигрывал и не играл вничью.

Уже 7 марта “Боруссия” отправится в Лондоне, где сыграет с “Челси” в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой немецкого клуба 1:0.