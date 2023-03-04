"Боруссия" выиграла 10-й матч подряд
Новости футбола Сегодня, 03:19
Фото: твиттер Боруссии/автор неизвестен
Дортмундская “Боруссия” выиграла 10 матчей подряд в 2023 году.
Вчера подопечные Эдина Терзича победили “РБ Лейпциг” (2:1) в 23-м туре Бундеслиги.
Примечательно, что в текущем году дортмундский клуб еще ни разу не проигрывал и не играл вничью.
Уже 7 марта “Боруссия” отправится в Лондоне, где сыграет с “Челси” в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой немецкого клуба 1:0.
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