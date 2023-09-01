Боруссия теряет победу в матче с новичком Бундеслиги

Боруссия провела матч третьего тура Бундеслиги против дебютанта в этом сезоне Хайденхайма. Домашняя игра для Дортмунда прошла на Сигнал Индуна парк и завершилась результативной ничьей 2:2.

Боруссия достаточно уверенно начала матч. На седьмой минуте Юлиан Брандт вывел вперед Дортмунд. Спустя еще семь минут хозяева заработали пенальти и Эмре Джан реализовал его. Первый тайм завершился при комфортном преимуществе Боруссии 2:0.

Во второй половине матча гости неожиданно отыгрались. На 61-й минуте счет сократил Эрен Динкич, а на 82-й Тим Кляйндинст вообще сравнял ситуацию на табло. Таким образом, Боруссия во второй раз играет вничью (в предыдущем туре 1:1 с Бохумом).

"Боруссия" – "Хайденхайм" – 2:2 (2:0, 0:2).

Голы: 1:0 – 7 Брандт, 2:0 – 15 Джан, 1:2 – 61 Динкич, 2:2 – 82 Кляйндинст.