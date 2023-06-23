"Боруссия" объявила о трансфере защитника (фото)

На официальном сайте “Баварии” объявили о трансфере защитника “Боруссии” Дортмунд Рафаэля Геррейру.

29-летний игрок присоединился к команде на правах свободного агента после истечения контракта со своей предыдущей командой.

Его контракт с “Баварией” будет рассчитан до июня 2026 года.

До переезда в Германию он играл за "Кан" и "Лорьян".

В минувшем сезоне он провел 36 матчей за "Боруссию", в которых забил шесть голов и отдал 14 ассистов.