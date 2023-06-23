"Боруссия" объявила о трансфере защитника (фото)
Новости футбола Сегодня, 09:15
Фото: сайт Баварии
На официальном сайте “Баварии” объявили о трансфере защитника “Боруссии” Дортмунд Рафаэля Геррейру.
29-летний игрок присоединился к команде на правах свободного агента после истечения контракта со своей предыдущей командой.
Его контракт с “Баварией” будет рассчитан до июня 2026 года.
До переезда в Германию он играл за "Кан" и "Лорьян".
В минувшем сезоне он провел 36 матчей за "Боруссию", в которых забил шесть голов и отдал 14 ассистов.
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