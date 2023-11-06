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Боруссия - Ньюкасл: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА

Новости футбола Вчера, 12:21
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Боруссия - Ньюкасл: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА Боруссия - Ньюкасл: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА

Начинается второй круг группового этапа Лиги Чемпионов. Во вторник, 7 ноября, в четвёртом туре Боруссия Дортмунд сыграет на своем поле против Ньюкасл Юнайтед.

Кроме того, обе команды имеют по четыре очка в своем активе. "Ньюкасл" сыграл вничью с "Миланом" и разгромил "ПСЖ", "Боруссия" также поделила очки с миланским клубом, и в предыдущем матче, который проходил в Англии, "шмели" одержали минимальную победу 1:0 благодаря забитому голу Феликса Нмеча.

Daily Sport подготовил для вас информацию, где можно посмотреть матч в разных странах мира. Добавим, что игра начнется в 18:45 по центральноевропейскому времени.

  • Армения - Fast Media
  • Азербайджан - CBC Sport, Ictimai TV
  • Болгария - bTV, A1
  • Грузия - Setanta, Silknet
  • Израиль - The Sports Channel
  • Казахстан - QazSport, Q Sport
  • Кыргызстан - Q Sport
  • Латвия - Viaplay Latvia
  • Литва - Viaplay Lithuania
  • Молдова - Setanta, Jurnal TV, MyTV.md
  • Польша - Polsat
  • Таджикистан - Varzish TV
  • Туркменистан - AlmaSport TV
  • Украина - MEGOGO
  • Узбекистан - MTRK
  • Эстония - Viaplay Estonia
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