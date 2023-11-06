Боруссия - Ньюкасл: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА

Начинается второй круг группового этапа Лиги Чемпионов. Во вторник, 7 ноября, в четвёртом туре Боруссия Дортмунд сыграет на своем поле против Ньюкасл Юнайтед.

Кроме того, обе команды имеют по четыре очка в своем активе. "Ньюкасл" сыграл вничью с "Миланом" и разгромил "ПСЖ", "Боруссия" также поделила очки с миланским клубом, и в предыдущем матче, который проходил в Англии, "шмели" одержали минимальную победу 1:0 благодаря забитому голу Феликса Нмеча.

Daily Sport подготовил для вас информацию, где можно посмотреть матч в разных странах мира. Добавим, что игра начнется в 18:45 по центральноевропейскому времени.