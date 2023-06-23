"Боруссия" нашла замену Беллингему в Англии

После ухода Джуда Беллингема в “Реал”, дортмундская “Боруссия” начала искать ему замену.

В частности, немцы обратили внимание на полузащитника “Манчестер Сити” Коула Палмера.

По информации Bild, “Боруссия” попытается приобрести 20-летнего хавбека и готова заплатить за него 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Палмер принял участие в 25 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.