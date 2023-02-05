"Боруссия" может подписать российского футболиста

У российского хавбека “Монако” Александра Головина появился вариант продолжения карьеры в чемпионате Германии.

Как сообщил агент футболиста, в его услугах заинтересована дортмундская “Боруссия”.

В то же время сам футболист сборной России не против продолжить карьеру в Германии.

В этом сезоне Головин провел 29 матчей за “Монако”, в которых забил четыре гола и отдал шесть ассистов.