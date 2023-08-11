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"Боруссия" из Менхенгладбаха устроила голевую феерию в матче Кубка Германии

Новости футбола Сегодня, 13:57
"Боруссия" из Менхенгладбаха устроила голевую феерию в матче Кубка Германии Фото: инстаграм менхенгладбахской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче первого раунда Кубка Германии "Боруссия" из Менхенгладбаха на выезде разгромила клуб “Берзенбрюк” из пятого дивизиона. Матч состоялся в городе Оснабрюк на стадионе “Оснател-Арена” и завершился победой гостей со счетом 7:0.

На 21-й минуте счет открыл Франк Онора. В середине первого тайма преимущество “Боруссии” увеличил Натан Нгуму. На 32-й минуте счет до крупного довел Томаш Чванчара. Через несколько минут Чванчара забил четвертый гол, сделав дубль. На 56-й минуте дубль сделал Онора, который забил пятый гол. На 77-й минуте шестой гол забил Робин Хак. В концовке матча окончательный счет установил Томаш Чванчара.

“Берзенбрюк” – “Боруссия” Менхенгладбах - 0:7 (0:4)
Голы: 0:1 – 21 Онора, 0:2 – 26 Нгуму, 0:3 – 32 Чванчара, 0:4 – 34 Чванчара, 0:5 – 56 Онора, 0:6 – 77 Хак, 0:7 – 89 Ранос.

Берзенбрюк”: Беманн, Лейнвебер, Гретен, Хедеманн (Эйтер, 72), Раймеринк, Баннинк, Мурич (Клаусхалманн, 46), Валдоу (Алои, 70), Папахристодулу, Маннех (Мюллер, 46), Люрманн (Майер, 60).

“Боруссия” Менхенгладбах: Омлин, Скалли, Фридрих, Вебер, Нетц, Итакура (Нойхаус, 46), Онора (Кьяродиа, 72), Вайгль, Нгуму (Хак, 72), Плеа, Чванчара (Ранос, 72).

Желтые карточки: Папахристодулу (14), Раймеринк (33), Чванчара (41).

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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