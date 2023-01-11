"Боруссия" хочет выручить за Беллингема внушительную сумму

Дортмундская “Боруссия” не собирается продешевить с трансфером хавбека Джуда Беллингема.

Как сообщает журналист Карлос Карпио, окончательная сумма сделки, учитывая бонусы, должна составить около 120-150 млн евро.

Дешевле “Боруссия” отдавать своего лидера не собираются.

При этом “Реал” осведомлен о требованиях немецкого клуба. Испанский гранд попытается купить игрока в течение года.

В этом сезоне Беллингем провел за “Боруссию” 22 матча, забив девять голов и отдав три голевых передачи.