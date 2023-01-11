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"Боруссия" хочет выручить за Беллингема внушительную сумму

Новости футбола Сегодня, 04:51
Фото: твиттер Боруссии/Автор неизвестен Фото: твиттер Боруссии/Автор неизвестен

Дортмундская “Боруссия” не собирается продешевить с трансфером хавбека Джуда Беллингема.

Как сообщает журналист Карлос Карпио, окончательная сумма сделки, учитывая бонусы, должна составить около 120-150 млн евро.

Дешевле “Боруссия” отдавать своего лидера не собираются.

При этом “Реал” осведомлен о требованиях немецкого клуба. Испанский гранд попытается купить игрока в течение года.

В этом сезоне Беллингем провел за “Боруссию” 22 матча, забив девять голов и отдав три голевых передачи.

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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