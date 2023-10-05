Боруссия Дортмунд продлила контракт со своим вратарем

"Боруссия Дортмунд" продлила контракт со швейцарским голкипером Грегором Кобелем, сообщили на сайте клуба.

25-летний вратарь последние два года является основным в составе "шмелей", теперь он заключил новое соглашение, рассчитанное до конца июня 2028 года.

"Спортивное развитие Грегора Кобеля за последние годы глубоко впечатлило всех нас. Его подписание этого долгосрочного контракта является признаком большой привязанности к Боруссии", - заявил председатель правления Ханс-Йоахим Вацке.

Напомним, что в июле 2021 года Кобель перешел в "Боруссию Дортмунд" за 15 миллионов евро. 15 сентября 2021 года дебютировал в Лиге Чемпионов в матче против "Бешикташа". Грегор провел на поле весь матч и пропустил 1 гол.