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Боруссия Дортмунд продлила контракт со своим вратарем

Новости футбола Сегодня, 09:30
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Боруссия Дортмунд продлила контракт со своим вратарем Фото: https://www.bvb.de/eng

"Боруссия Дортмунд" продлила контракт со швейцарским голкипером Грегором Кобелем, сообщили на сайте клуба.

25-летний вратарь последние два года является основным в составе "шмелей", теперь он заключил новое соглашение, рассчитанное до конца июня 2028 года.

"Спортивное развитие Грегора Кобеля за последние годы глубоко впечатлило всех нас. Его подписание этого долгосрочного контракта является признаком большой привязанности к Боруссии", - заявил председатель правления Ханс-Йоахим Вацке.

Напомним, что в июле 2021 года Кобель перешел в "Боруссию Дортмунд" за 15 миллионов евро. 15 сентября 2021 года дебютировал в Лиге Чемпионов в матче против "Бешикташа". Грегор провел на поле весь матч и пропустил 1 гол.

"Я абсолютно эмоциональный парень, Дортмунд - это безумно эмоциональное футбольное место, а Сигнал Идуна Парк - невероятно эмоциональный стадион. Я думаю, что мы просто отлично подходим друг другу.

Кроме того, у меня есть ощущение, что я просто еще не закончил здесь. Эта команда имеет потенциал выиграть титулы, если каждый отдельно будет работать над собой", - прокомментировал Кобель.

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