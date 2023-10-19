EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Боруссия Дортмунд попробует выкупить Санчо обратно

Боруссия Дортмунд попробует выкупить Санчо обратно

Новости футбола Сегодня, 10:41
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Боруссия Дортмунд попробует выкупить Санчо обратно Боруссия Дортмунд попробует выкупить Санчо обратно

"Боруссия Дортмунд" намерена вернуть Джейдона Санчо обратно, сообщает ESPN.

"Шмели" готовы предложить контракт английскому вингеру "Манчестер Юнайтед". Изначально "Боруссия" отрицала интерес к Джейдону Санчо после его конфликта с главным тренером "Манчестер Юнайтед". Однак, по информации источников, немецкий клуб всё-таки заинтересован в трансфере англичанина, если удастся договориться с "МЮ" о разделе контракта.

Скорее всего, это будет краткосрочная аренда до конца сезона, хотя "Дортмунду" всё равно придётся оплатить часть недельной зарплаты Санчо в размере 300 тысяч фунтов стерлингов. 23-летнего игрока всё ещё уважают в "Боруссии" после четырёх лет в клубе Бундеслиги, и он продолжает поддерживать контакт с тренером Эдином Терзичем.

"Манчестер Юнайтед", в свою очередь, готов выслушать предложения по Джейдону. Также они готовы поддержать главного тренера Эрика Тен Хага в его позиции. Пока Санчо не извинится перед тренером команды, его не будут допускать к тренировкам с основной командой.

Кроме того, в раздевалке мало игроков, которые поддерживают Джедона и также говорят ему извиниться. Из-за этого "Юнайтед" соглашается на то, что ситуация не может продолжаться бесконечно, поэтому готов пойти на финансовые уступки, чтобы Санчо в январе покинул клуб.

Связанные команды и лиги
Боруссия Д Манчестер Юнайтед
Популярные новости
Челси и Ливерпуль могут вступить в борьбу за Мбаппе Новости футбола Сегодня, 12:21 Челси и Ливерпуль могут вступить в борьбу за Мбаппе
УЕФА подтвердила перенос матчей израильских команд. Новости футбола Сегодня, 11:48 УЕФА подтвердила перенос матчей израильских команд.
Известно, сколько зарабатывает Лионель Месси в МЛС Новости футбола Сегодня, 11:15 Известно, сколько зарабатывает Лионель Месси в МЛС
Милан потерял еще одного вратаря перед матчем с Ювентусом Новости футбола Сегодня, 10:10 Милан потерял еще одного вратаря перед матчем с Ювентусом
Матч между Бельгией и Швецией не будет дограваться. Результат остается окончательно зафиксированным Новости футбола Сегодня, 09:36 Матч между Бельгией и Швецией не будет дограваться. Результат остается окончательно зафиксированным
Тонали, Фаджоли, Дзаньоло и даже Бонуччи. Что нужно знать о скандале со ставками в Италии Новости футбола Сегодня, 02:52 Тонали, Фаджоли, Дзаньоло и даже Бонуччи. Что нужно знать о скандале со ставками в Италии
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:21 Челси и Ливерпуль могут вступить в борьбу за Мбаппе Новости футбола Сегодня, 11:48 УЕФА подтвердила перенос матчей израильских команд. Новости футбола Сегодня, 11:15 Известно, сколько зарабатывает Лионель Месси в МЛС Новости футбола Сегодня, 10:41 Боруссия Дортмунд попробует выкупить Санчо обратно Новости футбола Сегодня, 10:10 Милан потерял еще одного вратаря перед матчем с Ювентусом Новости футбола Сегодня, 09:36 Матч между Бельгией и Швецией не будет дограваться. Результат остается окончательно зафиксированным Новости футбола Сегодня, 07:58 Защитник Баварии поддержал Палестину. Сегодня его не было на тренировке Новости футбола Сегодня, 06:55 ФОТО. Месси поддержал Неймара, получившего страшную травму Новости футбола Сегодня, 05:00 Отец Неймара опубликовал трогательный пост по случаю тяжелой травмы футболиста Новости футбола Сегодня, 04:30 В Барселоне обвинили Реал в ситуации с делом Негрейры
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Ребордоза — Брага 19 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Аделаида — Централ Кост 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Аль-Таавун — Аль-Иттихад 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вердер 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Парма — Комо 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Дерри Сити — Шелбурн 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Ротерхэм — Ипсвич Таун 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Эспаньол — Леганес 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Осасуна — Гранада 20 октября 2023 года