Боруссия Дортмунд попробует выкупить Санчо обратно

"Боруссия Дортмунд" намерена вернуть Джейдона Санчо обратно, сообщает ESPN.

"Шмели" готовы предложить контракт английскому вингеру "Манчестер Юнайтед". Изначально "Боруссия" отрицала интерес к Джейдону Санчо после его конфликта с главным тренером "Манчестер Юнайтед". Однак, по информации источников, немецкий клуб всё-таки заинтересован в трансфере англичанина, если удастся договориться с "МЮ" о разделе контракта.

Скорее всего, это будет краткосрочная аренда до конца сезона, хотя "Дортмунду" всё равно придётся оплатить часть недельной зарплаты Санчо в размере 300 тысяч фунтов стерлингов. 23-летнего игрока всё ещё уважают в "Боруссии" после четырёх лет в клубе Бундеслиги, и он продолжает поддерживать контакт с тренером Эдином Терзичем.

"Манчестер Юнайтед", в свою очередь, готов выслушать предложения по Джейдону. Также они готовы поддержать главного тренера Эрика Тен Хага в его позиции. Пока Санчо не извинится перед тренером команды, его не будут допускать к тренировкам с основной командой.

Кроме того, в раздевалке мало игроков, которые поддерживают Джедона и также говорят ему извиниться. Из-за этого "Юнайтед" соглашается на то, что ситуация не может продолжаться бесконечно, поэтому готов пойти на финансовые уступки, чтобы Санчо в январе покинул клуб.