"Борнмут" усилил состав вратарем "Интера"

Вратарь миланского “Интера” и сборной Румынии Ионуц Раду перейдет в “Бонмут”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб договорился об аренде голкипера на год. Летом 2024 года “Борнмут” будет иметь приоритетное право приобретения игрока. Для завершения сделки вратарю осталось пройти медицинское обследование.

26-летний Раду выступает за “Интер” с 2015 года. Всего он провел за итальянский клуб пять матчей и пропустил пять голов. В двух матчах он ушел с поля без пропущенных голов. В составе “Интера” Раду становился чемпионом Италии в сезоне-2020/2021, выиграл Суперкубок Италии в 2021 году, а также становился обладателем Кубка Италии в сезоне-2021/2022. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. Также он играл за “Авеллино 1912”, “Дженоа”, “Парму”, “Кремонезе” и “Осер”.

Раду с 2022 года играет за сборную Румынии. Всего он провел за румынскую национальную команду четыре матча и пропустил три гола.

Напомним, что в прошлом сезоне “Борнмут” занял 15-е место в чемпионате Англии.