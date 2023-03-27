"Борнмут" продлил контракт с экс-игроком "Барселоны"

Пресс-служба “Борнмута” на официальном сайте объявила о продлении контракта с бразильским вратарем Нето.

Новое соглашение между голкипером и английским клубом будет действовать до лета 2026 года.

Нето перешел в “Борнмут” прошлым летом из “Барселоны” на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 33-летний бразилец провел за клуб 18 матчей и пропустил 25 голов.

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