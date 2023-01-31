"Борнмут" покупает футболиста сборной Украины за 20 миллионов фунтов

Защитник киевского “Динамо” Илья Забарный станет игроком “Борнмута”.

Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, за 20-летнего центрального защитника сборной Украины английский клуб заплатит 20 млн фунтов согласован.

В эти минуты Забарный уже находится в Лондоне, где ему предстоит пройти медосмотр.

В текущем сезоне Забарный провел 25 матчей во всех турнирах.