Борнмут неожиданно обыграл Ньюкасл и покинул зону вылета

В заключительном матче сегодняшнего игрового дня в английской Премьер Лиге встречались Борнмут и Ньюкасл.

Подопечные Эдди Хау считались фаворитом, однако на футбольном поле точилась равная борьба. Борнмут, гонимый вперед своими болельщиками, точно не уступал более именитой команде. В первом тайме ближе к голу были именно хозяева, однако счет так и остался не открытым.

Во втором тайме Борнмуту удалось воплотить свой незначительный перевес в забитый мяч. На 60-й минуте Соланке ударом с пределов штрафной площади послал мяч в нижний левый угол ворот. Спустя еще 15 минут Доминик оказался самым расторопным в штрафной площадке гостей и оформил дубль.

Борнмут — Ньюкасл — 2:0

Голы: Соланке 60, 73.

Ньюкасл остается за бортом еврокубковой зоны, а Борнмут покинул зону вылета.

Следующий поединок «сороки» проведут дома против Челси, а Борнмут отправится на гостевой матч против Шеффилд Юнайтед.