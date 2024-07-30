Борьба на Летних Олимпийских играх 2024: что нужно знать, когда и где пройдут схватки

Одним из главных событий последних четырёх лет станут Летние Олимпийские игры в Париже. Команда Dailysports рассказывает вам о том, что нужно знать об одной из дисциплин игр – борьбе.

Борьба на летних Олимпийских играх 2024: какие дисциплины?

Мужчины будут сражаться в двух видах борьбы: вольной и греко-римской, тогда как у женщин будет присутствовать только вольная дисциплина. В каждой из трёх видов включено по шесть различных весовых категорий, в сумме – 18 видов.

Полный список выглядит так.

Вольная борьба, мужчины, весовые категории:

До 57 кг

До 65 кг

До 74 кг

До 86 кг

До 97 кг

До 125 кг

Греко-римская борьба, мужчины, весовые категории:

До 60 кг

До 67 кг

До 77 кг

До 87 кг

До 97 кг

До 130 кг

Вольная борьба, женщины, весовые категории:

До 50 кг

До 53 кг

До 57 кг

До 62 кг

До 68 кг

До 76 кг

Борьба на летних Олимпийских играх 2024: кто будет принимать участие?

Основным квалификационным турниром стал чемпионат мира по борьбе 2023 года, который прошел с 16 по 24 сентября в Белграде. По его итогам определились 90 из 288 участников Олимпиады.

С чемпионата мира на игры в Париже попали те борцы, которые заняли медальные места (бронзовых призёров – два), а также победитель схватки между борцами, которые проиграли бронзовый финал.

Остальные путёвки разыгрывались в квалификационных соревнованиях. Четыре таких турнира прошло в континентальном разрезе, где в каждой весовой категории было разыграно по две квоты.

Ещё три путевки было разыграно на мировом квалификационном турнире. В сумме имеем 16 борцов в каждой весовой категории.

Отметим, что квоты являются именными, то есть они принадлежат конкретному борцу, который её завоевал, а не Национальному олимпийскому комитету, который он представляет.

Борьба на летних Олимпийских играх 2024: где и когда пройдут схватки?

Борьба, а также дзюдо, о котором мы вам рассказывали ранее, пройдут в зале, который был специально построен под игры в Париже: «Гран-Пале-Эфемер» на Марсовом поле.

Борьба – одна из тех дисциплин, которые стартуют уже на вторую полноценную неделю игр в Париже. Схватки в греко-римской борьбе состоятся с 5 по 8 августа, но медалистов мы узнаем с 6 августа.

Вольные мужские схватки пройдут с 8 по 11 августа, а финальные поединки начнутся с 9 августа. Турнир по женской борьбе растянется с 5 по 11 августа, но первые медальные встречи состоятся только 6 августа.

История борьбы на Олимпийских играх

Борьба – один из тех видов спорта, который перекочевал в современность ещё античных Олимпийских игр. После возрождения игр в 1896 году на Олимпиаде присутствовала только греко-римская борьба без делёжки на весовые категории.

Игры в Париже в 1900 году прошли без борьбы, а в 1904 году соревнования прошли только в вольном стиле, но уже с разделением на весовые категории.

Но, уже с 1908 года (без учёта игр 1912 года) спортсмены соревнуются в обоих стилях. Однако, до 2004 года в борьбе соревновались только мужчины. На играх в Афинах был добавлен женский вольный стиль.

По количеству золотых медалей лидером в данной дисциплине является сборная СССР (62 медали), но в общем зачете первенство имеют американцы, у которых 138 наград.