Борьба на Летних Олимпийских играх 2024: что нужно знать, когда и где пройдут схватки
Одним из главных событий последних четырёх лет станут Летние Олимпийские игры в Париже. Команда Dailysports рассказывает вам о том, что нужно знать об одной из дисциплин игр – борьбе.
Борьба на летних Олимпийских играх 2024: какие дисциплины?
Мужчины будут сражаться в двух видах борьбы: вольной и греко-римской, тогда как у женщин будет присутствовать только вольная дисциплина. В каждой из трёх видов включено по шесть различных весовых категорий, в сумме – 18 видов.
Полный список выглядит так.
Вольная борьба, мужчины, весовые категории:
- До 57 кг
- До 65 кг
- До 74 кг
- До 86 кг
- До 97 кг
- До 125 кг
Греко-римская борьба, мужчины, весовые категории:
- До 60 кг
- До 67 кг
- До 77 кг
- До 87 кг
- До 97 кг
- До 130 кг
Вольная борьба, женщины, весовые категории:
- До 50 кг
- До 53 кг
- До 57 кг
- До 62 кг
- До 68 кг
- До 76 кг
Борьба на летних Олимпийских играх 2024: кто будет принимать участие?
Основным квалификационным турниром стал чемпионат мира по борьбе 2023 года, который прошел с 16 по 24 сентября в Белграде. По его итогам определились 90 из 288 участников Олимпиады.
С чемпионата мира на игры в Париже попали те борцы, которые заняли медальные места (бронзовых призёров – два), а также победитель схватки между борцами, которые проиграли бронзовый финал.
Остальные путёвки разыгрывались в квалификационных соревнованиях. Четыре таких турнира прошло в континентальном разрезе, где в каждой весовой категории было разыграно по две квоты.
Ещё три путевки было разыграно на мировом квалификационном турнире. В сумме имеем 16 борцов в каждой весовой категории.
Отметим, что квоты являются именными, то есть они принадлежат конкретному борцу, который её завоевал, а не Национальному олимпийскому комитету, который он представляет.
Борьба на летних Олимпийских играх 2024: где и когда пройдут схватки?
Борьба, а также дзюдо, о котором мы вам рассказывали ранее, пройдут в зале, который был специально построен под игры в Париже: «Гран-Пале-Эфемер» на Марсовом поле.
Борьба – одна из тех дисциплин, которые стартуют уже на вторую полноценную неделю игр в Париже. Схватки в греко-римской борьбе состоятся с 5 по 8 августа, но медалистов мы узнаем с 6 августа.
Вольные мужские схватки пройдут с 8 по 11 августа, а финальные поединки начнутся с 9 августа. Турнир по женской борьбе растянется с 5 по 11 августа, но первые медальные встречи состоятся только 6 августа.
История борьбы на Олимпийских играх
Борьба – один из тех видов спорта, который перекочевал в современность ещё античных Олимпийских игр. После возрождения игр в 1896 году на Олимпиаде присутствовала только греко-римская борьба без делёжки на весовые категории.
Игры в Париже в 1900 году прошли без борьбы, а в 1904 году соревнования прошли только в вольном стиле, но уже с разделением на весовые категории.
Но, уже с 1908 года (без учёта игр 1912 года) спортсмены соревнуются в обоих стилях. Однако, до 2004 года в борьбе соревновались только мужчины. На играх в Афинах был добавлен женский вольный стиль.
По количеству золотых медалей лидером в данной дисциплине является сборная СССР (62 медали), но в общем зачете первенство имеют американцы, у которых 138 наград.