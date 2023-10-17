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Бонуччи также рискует получить дисквалификацию

Новости футбола Сегодня, 15:34
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Бонуччи также рискует получить дисквалификацию Бонуччи также рискует получить дисквалификацию

Защитник Унион Берлин Леонардо Бонуччи рискует получить длительное дисквалификацию, сообщает Calciomercato.

Как известно, полузащитник Ювентуса Николо Фаджиоли подозревается в скандале с пари, который недавно разгорелся в Италии. Кроме того, это может затронуть и бывшего капитана "Юве" Леонардо Бонуччи, который в настоящее время выступает за Унион Берлин. Известно, что центральный защитник знал о зависимости Фаджиоли от азартных игр. Согласно спортивному кодексу, футболисты и другие представители клубов должны сообщать о таких случаях, однако Бонуччи этого не сделал.

Именно поэтому ему может грозить дисквалификация сроком от шести месяцев. В настоящее время нет конкретных доказательств, однако идет расследование в этом направлении.

Полузащитника Ювентуса Николо Фаджиоли дисквалифицировали на семь месяцев. 22-летнего итальянца наказали дисквалификацией на 7 месяцев за размещение ставок в незаконных букмекерских конторах. Наказание футболисту было существенно снижено, так как он признал свою вину и согласился сотрудничать с правоохранительными органами.

Решение будет объявлено в ближайшее время и вступит в силу после этого.

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