Бонуччи также рискует получить дисквалификацию

Защитник Унион Берлин Леонардо Бонуччи рискует получить длительное дисквалификацию, сообщает Calciomercato.

Как известно, полузащитник Ювентуса Николо Фаджиоли подозревается в скандале с пари, который недавно разгорелся в Италии. Кроме того, это может затронуть и бывшего капитана "Юве" Леонардо Бонуччи, который в настоящее время выступает за Унион Берлин. Известно, что центральный защитник знал о зависимости Фаджиоли от азартных игр. Согласно спортивному кодексу, футболисты и другие представители клубов должны сообщать о таких случаях, однако Бонуччи этого не сделал.

Именно поэтому ему может грозить дисквалификация сроком от шести месяцев. В настоящее время нет конкретных доказательств, однако идет расследование в этом направлении.

Полузащитника Ювентуса Николо Фаджиоли дисквалифицировали на семь месяцев. 22-летнего итальянца наказали дисквалификацией на 7 месяцев за размещение ставок в незаконных букмекерских конторах. Наказание футболисту было существенно снижено, так как он признал свою вину и согласился сотрудничать с правоохранительными органами.

Решение будет объявлено в ближайшее время и вступит в силу после этого.