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Большой скандал в Италии. Главный тренер Ювентуса угрожал журналисту после матча с Аталантой

Новости футбола Сегодня, 10:03
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Большой скандал в Италии. Главный тренер Ювентуса угрожал журналисту после матча с Аталантой Фото: twitter.com/marifcinter

Ювентус минимально обыграл Аталанту (1:0) и стал победителем Кубка Италии.

Однако, несмотря на положительный результат, главный тренер Бьянконери Массимилиано Аллегри отличился не с лучшей стороны после игры.

Как сообщают итальянские СМИ, после финального свиста Аллегри вступил в жесткую словесную перепалку с директором туринского издания Tuttosport Гвидо Вачиаго и даже угрожал ему.

"Ты дер**о"! Пишите в своей газете правду, а не то, что вам «сливает» руководство клуба. Я знаю, где тебя найти, где тебя ждать. Я приду и дам тебе по морде твоей газетой. Пишите правду!", - приводит спич Аллегри сам Гвидо Вачиаго.

Ювентус занимает четвертое место в Серии А за два тура до конца. Бьянконери проводят не лучший сезон, а позиции главного тренера в клубе не прочны.

В СМИ то и дело муссируются слухи о возможном увольнении Аллегри по окончании сезона, а его отношения с клубным руководством “дали трещину”.

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