Больше, чем спорт. Спортсмены из Южной и Северной Кореи сделали совместное селфи

Невероятным моментом завершился финал микста в настольном теннисе на Олимпиаде-2024.

Абсолютной сенсацией стало второе место дуэта из Северной Кореи Ри Чон Син и Ким Кун Йон, который перед стартом турнира был 16-м номером посева из 16 возможных.

Золотые медали выиграла китайская пара Сунь Ингша и Вань Чуцинь, а вот бронза досталась представителям Южной Кореи Лим Чон Хон и Юбин Синь.

Как известно, Северная и Южная Кореи ранее были одной державой, но уже долгое время пребывают в состоянии войны. К тому же Северная Корея является наиболее закрытой страной мира.

Но даже это не помешало спортсменам после церемонии награждения собраться вместе и сделать совместное селфи. И это абсолютно беспрецедентно.

The North 🇰🇵and South Korean🇰🇷athletes in one selfie 🤳suggested by 🇨🇳Chinese gold medal winner Sun Yingsha.

A warmhearted group photo!#Paris2024 #OlympicGames #TableTennis pic.twitter.com/utCEL5S6KH — China in Pictures (@tongbingxue) July 31, 2024

Добавим, что Северная Корея на Олимпиаде-2024 уже неожиданно имеет две медали. Также пара из этой страны стала второй в синхронных прыжках в воду с 10 метров.