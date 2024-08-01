Больше, чем спорт. Спортсмены из Южной и Северной Кореи сделали совместное селфи
Невероятным моментом завершился финал микста в настольном теннисе на Олимпиаде-2024.
Абсолютной сенсацией стало второе место дуэта из Северной Кореи Ри Чон Син и Ким Кун Йон, который перед стартом турнира был 16-м номером посева из 16 возможных.
Золотые медали выиграла китайская пара Сунь Ингша и Вань Чуцинь, а вот бронза досталась представителям Южной Кореи Лим Чон Хон и Юбин Синь.
Как известно, Северная и Южная Кореи ранее были одной державой, но уже долгое время пребывают в состоянии войны. К тому же Северная Корея является наиболее закрытой страной мира.
Но даже это не помешало спортсменам после церемонии награждения собраться вместе и сделать совместное селфи. И это абсолютно беспрецедентно.
Добавим, что Северная Корея на Олимпиаде-2024 уже неожиданно имеет две медали. Также пара из этой страны стала второй в синхронных прыжках в воду с 10 метров.