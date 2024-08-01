«Большая разница между нами», - главный тренер Челси о сравнении с другими клубами

Челси готовится к новому сезону Премьер-лиги и новый главный тренер Синих поделился мыслями о том, что его клуб сравнивают с другими топ-клубами.

В интервью для The Athletic, Энцо Мареска заявил, что ему не нравится сравнение Челси с другими топ-клубами Премьер-лиги.

«Большая разница между нами и доминирующими командами, то есть Сити и Арсеналом, в том, что один клуб имеет одного и того же тренера уже 8 лет, а другой - 5 лет. У нас было всего 2-3 недели», - заявил итальянец.

Также, ему не очень нравится, что люди, болельщики или клуб ожидают от команды такого же футбола, который показывает Манчестер Сити.

«Это то, что создает мне определенный дискомфорт и меня раздражает, когда я вижу, что кто-то говорит: «Ну он также лысый и также с бородой, поэтому и играть он будет так же». Это не так. Я хочу играть так, как я это вижу сам. Возможно, идеи близки, ведь я вдохновился его футболом. Но это не значит, что я пытаюсь клонировать и в точности повторять Пепа», - добавил Мареска.

Напомним, что полузащитник Челси Конор Галлахер уже совсем близко от того, чтобы покинуть стан Пенсионеров и перебраться в другую топовую лигу.