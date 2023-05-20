"Болонья" разгромила аутсайдера Серии А

В матче 36-го тура чемпионата Италии “Болонья” на выезде разгромила “Кремонезе” со счетом 5:1.

Победу гостям принесли голы Марко Арнаутовича, Льюиса Фергюсона, Штефана Поша, Риккардо Орсолини и Николы Сансоне. У хозяев отличился Даниэль Чиофани.

“Болонья”, набрав 50 очков, вышла на девятое место в турнирной таблице Серии А. “Кремонезе” с 24 очками осталась на 19-й позиции.

“Кремонезе” – “Болонья” - 1:5 (0:3)

Голы: Арнаутович, 14 - 0:1, Фергюсон, 27 - 0:2, Пош, 45 - 0:3, Орсолини, 62 - 0:4, Сансоне, 80 - 0:5, Чиофани, 90 - 1:5

“Кремонезе”: Карнезекки, Серникола (Афена-Гьян, 77), Кирикеш (Лочошвили, 59), Васкес, Валери, Мейте, Кастаньетти (Куальята, 70), Гальдамес (Буонаюто, 46), Пикель, Окереке, Тсаджу (Чиофани, 46).

“Болонья”: Скорупски, Пош (Де Сильвестри, 65), Бонифаци, Лукуми, Камбьязо, Схаутен (Медель, 65), Домингес (Моро, 59), Фергюсон (Эбишер, 59), Орсолини, Барроу, Арнаутович (Сансоне, 77).

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