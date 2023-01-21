Болгарский клуб отменил матч с российской командой

Болгарский “Левски” отказался от товарищеской игры с российским “Уралом”.

В клубе заявили, что не будут играть и с другими российскими клубами в будущем.

Решение было принято после давления со стороны болельщиков болгарской команды.

Кроме “Урала” “Левски” должен был сыграть с российским “Спартаком”.