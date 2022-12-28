Болельщики выбрали лучший ЧМ в 21 веке

Американский телеканал BBC News опросил футбольных болельщиков на тему того, какой чемпионат мира по футболу в 21 веке им понравился больше всего.

Первое место с огромным отрывом заняло первенство, которое завершилось две недели назад в Катаре.

За ЧМ-2022 свои голоса отдали 78% респондентов. Худшим болельщики считают ЧМ в ЮАР в 2010 году – 3%.

Рейтинг мировых первенств в 21 веке:

Катар – 78%

Япония и Южная Корея 2002 – 6%

Бразилия 2014 – 5%

Германия 2006 – 4%

Россия 2018 – 4%

Южная Африка 2010 – 3%