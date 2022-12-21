Болельщики сборной Аргентины сожгли гроб с изображением Мбаппе (фото)
Новости футбола Сегодня, 05:30
Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен
Болельщики сборной Аргентины сожгли муляж гроба, в котором якобы находился форвард сборной Франции Килиан Мбаппе.
Напомним, что в финале ЧМ француз забил в ворота Аргентины три гола, но его команда проиграла в серии пенальти.
Основное время решающего матча турнира закончилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды забили еще по голу. В серии пенальти аргентинцы победили 4:2.
Француз забил в рамках турнира восемь голов и стал лучшим его бомбардиром.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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