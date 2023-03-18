Болельщики ПСЖ отменили акцию против Месси

Болельщики ПСЖ не планируют освистывать Лионеля Месси в ближайшем матче с “Ренном”.

Изначально они планировали это сделать из-за игры аргентинца и затянувшихся переговоров о новом контракте.

Как сообщает Goal, французский клуб наладил отношения со своими фанатами.

Месси выступает за парижан с 2021 года, но за два сезона команда не смогла пройти в плей-офф Лиги чемпионов дальше 1/8 финала.