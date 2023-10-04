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Болельщики немецкого Униона провели акцию против УЕФА

Новости футбола Сегодня, 04:30
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Болельщики немецкого Униона провели акцию против УЕФА Фото: твиттер CNN/Автор неизвестен

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов в Берлине местный “Унион” принимал португальскую "Брагу" и проиграл со счетом 2:3. Еще до старта поединка фанаты немецкой команды провели акцию против УЕФА.

В частности, они вывесили на центральной трибуне плакат, на котором было написано следующее: "Стадионные нормы УЕФА: вам не важен спорт, вас интересуют только деньги".

Такая акция фанатов “Униона” связана с тем, что домашние матчи Лиги чемпионов проводятся не на их родной арене "Ан дер Альтен Фёрстерай", а на “Олимпийском стадионе”. Все дело в том, что по мнению УЕФА домашний стадион “Униона” не соответствует требованиям регламента.

Для клуба "Унион" это первый опыт участия в Лиге чемпионов в истории. В прошлом сезоне команда играла в Лиге Европы, где дошла до стадии 1/8 финала и уступила бельгийскому "Юниоу" со счетом 3:6.

По итогам двух туров Лиги чемпионов берлинский клуб занимает четвертое место в группе С и не имеет в своем активе ни одного очка.

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