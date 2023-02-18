Болельщики иранского "Сепахана" вывесили флаг Украины на матче с "Зенитом" (фото)

Во время встречи российского “Зениа” с иранским клубом “Сепахан” на трибунах вывесили флаг Украины.

Встреча проходила на стадионе “Накш-э-джахан” и завершилась победой местной команды 2:0.

Оба гола российская команда пропустила в первом тайме.

После перерыва “Зенит” вышел на поле в полностью обновленном составе, но отыграться не успел.