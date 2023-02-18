Болельщики иранского "Сепахана" вывесили флаг Украины на матче с "Зенитом" (фото)
Новости футбола Сегодня, 04:52
Фото: открытые источники
Во время встречи российского “Зениа” с иранским клубом “Сепахан” на трибунах вывесили флаг Украины.
Встреча проходила на стадионе “Накш-э-джахан” и завершилась победой местной команды 2:0.
Оба гола российская команда пропустила в первом тайме.
После перерыва “Зенит” вышел на поле в полностью обновленном составе, но отыграться не успел.
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