Болельщики "Баварии" возмутились ценами на билеты на матч с ПСЖ

Болельщиков “Баварии” удивили цены на билеты на матч против ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

Встреча проходила вчера в Париже на “Парк де Пренс”.

Еще в 2017 году немецкий фанаты на этой арене возмущались ценам в 75 евро за билет, теперь же билеты стоили по 70 евро, но болельщики все равно считают стоимость завышенной.

На баннере, растянутом на гостевом секторе, они написали следующее: “Билеты по 70 евро? Мы все еще не Неймар, 20 евро достаточно”.

Напомним, что ответная игра состоится 8 марта в Мюнхене.