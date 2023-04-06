Болельщики "Барселоны" скандировали имя Месси на матче с "Реалом"

Во время полуфинала Кубка Испании против “Реала” болельщики “Барселоны” скандировали имя бывшего лидера команды Лионеля Месси.

Ответная встреча завершилась победой “Реала” со счетом 4:0. В первом матче “Барса” победила 1:0.

Отметим, что сейчас Месси играет за ПСЖ, в составе которого провел 24 матча в чемпионате Франции, забив 13 голов и сделав 13 результативных передач.

Сейчас СМИ активно пишут, что аргентинец Месси отказался от нового контракта с ПСЖ и может вернуться в Барселону.