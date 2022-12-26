Болельщик сделал тату со скандальным жестом Мартинеса на ЧМ-2022 (фото)
Новости футбола Сегодня, 12:17
Фото: соцсети
Фанат сборной Аргентины сделал на ноге татуировку, где изобразил скандальный жест вратаря Эмилиано Мартинеса после финала ЧМ-2022.
Напомним, что страж ворот аргентинской сборной получил награду “Золотая перчатка”, которую вручают лучшему вратарю турнира. После этого он взял приз и прислонил к паху.
По словам болельщика, он давно является фанатом Эмилиано.
“Когда я увидел, как он делает этот жест рядом с шейхом, я решил сделать такую татуировку. Мне хотелось сделать эту татуировку вирусной, чтобы Мартинес расписался под ней, и я смог сделать татуировку его автографа”, - сказал он.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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