Боксер Усик рассказал, кто из украинцев следующим выиграет "Золотой мяч"
Новости футбола Сегодня, 03:55
Фото: твиттер Челси/Автор неизвестен
Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик верит в то, что вингер “Челси” Михаил Мудрик выиграет “Золотой мяч”.
По словам боксера, украинский футболист стоит куда больше, чем 100 миллионов.
“Мне нравится Мудрик. Мне кажется, что этот парень станет тем футболистом, который привезет четвертый ”Золотой мяч" в Украину", – сказал чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
Отметим, что ранее из украинцев награду получали Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.
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