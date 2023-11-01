Бой Усик - Фьюри пройдет не в декабре. Названы новые сроки

Команда украинского боксера Александра Усика хочет получить медицинские документы, подтверждающие травму Тайсона Фьюри.

Напомним, что команда британца настаивает на переносе запланированного боя за все титулы с 23 декабря на другую дату.

«Мы понимаем, что травмы случаются, и мы разумные люди. Однако мы хотим, чтобы все происходило в соответствии с правилами. Если Фьюри действительно травмирован, нам нужны документы, подтверждающие это. Все должно быть выполнено в соответствии с процедурой», - заявил промоутер Александр Красюк в комментарии Boxing Scene.

В то же время журналист Майкл Бенсон сообщил о новой дате боя.

«Тайсон Фьюри и Александр Усик встретятся за чемпионский титул в супертяжелом весе в феврале в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.

Сперва они хотели подраться 23 декабря, но Фьюри получил тяжелую травму в бою с Фрэнсисом Нганну. У него есть два рассечения», - написал Бенсон в своем твиттере.