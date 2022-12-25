Богатейший клуб Англии отказался от трансфера Депая

“Ньюкасл” отказался от идеи приобретения форварда “Барселоны” Мемфиса Депая.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, англичане прекратили переговоры по 28-летнему футболисту.

Несмотря на это, “Барселона” хочет избавиться от игрока в январе, но по нему нет каких-либо конкретных вариантов.

Сам футболист заявил, что хочет остаться в клубе.

Депай играет за каталонскую команду с лета 2021 года. На его счету в этом сезоне 1 гол в трех матчах.