Боатенг может покинуть "Лион"

Защитник “Лиона” Жером Боатенг близок к тому, чтобы сменить место работы.

По информации Footmercato, у тренерского штаба “ткачей” нет планов на 34-летнего немецкого футболиста.

Ожидается, что трансфер будет закрыт в зимнее трансферное окно.

После ухода Боатенга в клубе смогут сократить расходы на зарплату и освободить место для нового центрального защитника.

В текущем сезоне немец сыграл в четырёх матчах не отметился результативными действиями.