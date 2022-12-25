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Боатенг может покинуть "Лион"

Новости футбола Сегодня, 04:39
Фото: твиттер Лиона/Автор неизвестен Фото: твиттер Лиона/Автор неизвестен

Защитник “Лиона” Жером Боатенг близок к тому, чтобы сменить место работы.

По информации Footmercato, у тренерского штаба “ткачей” нет планов на 34-летнего немецкого футболиста.

Ожидается, что трансфер будет закрыт в зимнее трансферное окно.

После ухода Боатенга в клубе смогут сократить расходы на зарплату и освободить место для нового центрального защитника.

В текущем сезоне немец сыграл в четырёх матчах не отметился результативными действиями.

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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