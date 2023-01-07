Блогер создал ролик с несуществующим голом Роналду за "Аль-Наср" и собрал 17 млн просмотров

Один из пользователей YouTube собрал 17 миллионов просмотров на фейковом ролике с форвардом “Аль-Насра” Криштиану Роналду.

Он выложил несуществующий гол звездного футболиста за клуб из Саудовской Аравии.

На обложке хитрый блогер разместил португальца в футболке аравийской команды и многие необразованные поклонники купились на такой трюк.

Напомним, что сам Роналду пропустит еще один матч “Аль-Насра” из-за дисквалификации.