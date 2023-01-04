Благодаря украинцу Лунину: "Реал" не пропустил в Кубке Испании впервые за три года

В матче 1/16 финала Кубка Испании “Реал” минимально обыграл “Касереньо” (1:0) и впервые за три года не пропустил в матче этого турнира.

Отметим, что в воротах “сливочных” весь матч провел украинец Андрей Лунин.

Единственный гол в матче забил форвард Родриго на 69-й минуте встречи.

До этого у “Реала” была серия из пяти игр с пропущенными мячами в Кубке Испании.