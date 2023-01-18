Бизнесмен купил билет на матч команд Роналду и Месси за 2,5 миллиона евро

Бизнесмен Мушраф аль-Гамди потратил 2,5 миллиона евро на билет на матч сборной команды “Аль-Насра” и “Аль-Хиляля” против ПСЖ.

Об этом сообщил представитель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

По его информации, вырученные средства отправят в благотворительную организацию Ehsan.

За 2,5 миллиона евро бизнесмен получил право смотреть матч с VIP-зоны, а после окончания игры его пропустят в раздевалку, где он увидится с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Напомним, что товарищеская игра пройдет уже 19 января.