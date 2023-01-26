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Бывшим и нынешним игрокам "Ювентуса" грозит серьезное наказание

Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: инстаграм Адриена Рабьо/Автор неизвестен Фото: инстаграм Адриена Рабьо/Автор неизвестен

Целой группе нынешних и бывших игроков “Ювентуса” грозит дисквалификация, сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, Федерация футбола Италии (FIGC) ведет расследование по поводу возможных нарушений Кодекса спортивной справедливости. Игроки “Юве” подозреваются в участии в махинациях с зарплатой. В 2020 и 2021 годах некоторых футболисты подписали с клубом соглашения, в которых согласились на острочку выплаты зарплаты. Данные соглашения являются нарушением федеральных правил.

Стоит отметить, что дисквалификацию на месяц могут получить: Пауло Дибала ("Рома"), Федерико Бернардески ("Торонто"), Артур ("Ювентус"/"Ливерпуль"), Адриен Рабьо, Войцех Щесны, Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо и Уэстон Маккенни (все - “Ювентус”).

При этом, наказание на грозит: Криштиану Роналду ("Аль-Наср"), Родриго Бентанкур и Деян Кулушевски (оба - “Тоттенхэм”), Мерих Демираль ("Аталанта"), Федерико Кьеза, Данило и Алекс Сандро (все - “Ювентус”).

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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