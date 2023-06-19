Бывший тренер "Шахтера" может возглавить "Марсель"

“Марсель” проявляет интерес к главному тренерому “Лилля” Паулу Фонсеке, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, марсельский клуб рассматривает португальского специалиста в качестве основного кандидата на пост главного тренера, который освободился из-за отставки Игора Тудора.

В нынешнем сезоне “Лилль” под руководством Фонсеки занял пятое место в чемпионате Франции. “Марсель” финишировал на третьем месте.

Ранее 50-летний Фонсека тренировал такие известные клубы, как “Порту”, “Брага”, “Шахтер” и “Рому”.