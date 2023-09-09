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Бывший тренер Севилии и Вулверхэмптона ждет предложения от клубов Премьер-лиги

Новости футбола Сегодня, 11:38
Бывший тренер Севилии и Вулверхэмптона ждет предложения от клубов Премьер-лиги Фото: https://twitter.com/FabrizioRomano

Испанский менеджер Юлен Лопетеги ожидает предложения от команд по АПЛ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным Романо, Лопетеги ожидает вариантов продолжения карьеры в Англии, несмотря на связи с Вильяреалом и Лионом. Испанский специалист хочет остаться в АПЛ после своей работы в Вулвергемптоне.

Напомним, что 8 августа Лопетеги уволили с должности главного менеджера английского клуба. Это произошло за несколько дней до старта нового сезона Премьер-лиги. Была информация, что причинами ухода Хулена из Вулвергемптона стала неудовлетворительная работа клуба на трансферном рынке. По мнению 57-летнего специалиста, руководство не подобрало для него состав, способный конкурировать на уровне АПЛ.

Испанец возглавил Вулвс в ноябре 2022 года, когда команда шла на 19-ю строчку в турнирной таблице, однако он помог коллективу сохранить приписку в АПЛ.

До этого он три сезона провел в Севилье. С этой командой он смог выиграть Лигу Европы в 2020 году. Таким образом, он выиграл свой первый клубный трофей. Однако в октябре 2022 года был уволен с должности тренера, после разгромного поражения от Боруссии.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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