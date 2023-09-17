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Бывший тренер сборной Испании хочет, чтобы Рубиалес провел несколько дней в тюрьме

Новости футбола Сегодня, 12:13
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Бывший тренер сборной Испании хочет, чтобы Рубиалес провел несколько дней в тюрьме Фото: https://www.mundodeportivo.com/

Бывший тренер сборной Испании Хавьер Клементе подверг резкой критике Луиса Рубиалеса, сообщает Мундо Депортиво.

В одном из интервью Клементе резко критиковал бывшего главу Федерации футбола Испании за его поступок после финала женского Чемпионата Мира-2023, когда он поцеловал Эрмосо. Как признался тренер, он хотел бы, что Рубиалес провел несколько дней в тюрьме.

Баск описал Рубиалеса как амбициозного, эгоистичного, грубого, непочтительного и скупого. По словам Клементе, Федерация заявила, что в качестве президента ему запрещено взимать плату за помощь в аренде квартиры. Однако он взял и изменил это правило. Также Рубиалес изменил правление по рекламным вопросам, которые тоже усугубили дело в результате.

Кроме того, Клеменет подверг критике руководителя Ла Лиги Хавера Тебаса. По словам экс-тренера, он также разрушает испанский футбол и лигу.

Напомним, что в 1992 году Клементе возглавил сборную Испании. Он тренировал команду на двух чемпионатах мира и чемпионате Европы, всего работая с командой в течение 62 матча, в которую входит беспроигрышная серия в течение 31 игры, но Клементе не добился с командой значительных успехов.

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