Бывший тренер сборной Англии может возглавить "Лидс"

Бывший тренер сборной Англии Сэм Аллардайс может вернуться к тренерской работе.

Как пишет The Athletic, он может получить работу в “Лидсе” в ближайшем будущем.

Его рассматривают в качестве временной кандидатуры до конца сезона из-за его репутации сильного антикризисного менеджера.

В то же время нынешний тренер “Лидса” Хави Гарсия будет уволен в ближайшее время из-за неутешительных результатов.

Напомним, что команда сейчас занимает 17-е место в таблице Премьер-лиги с 30 очками в 34 играх.