Бывший тренер "Реала" получил работу в Бразилии

Вандерлей Лушембурго стал новым главным тренером “Коринтианса”.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили краткосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до конца текущего сезона.

Дебютным матчем под руководством Лушембурго станет игра с “Индепендьенте гель Валье” в рамках Кубка Либертадорес.

Бразильский тренер, который имеет опыт работы во многих клубах Бразилии и Европы, включая “Реал” в сезоне-2004/2005, принесет богатый опыт работы в команду.