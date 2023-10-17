Бывший тренер Марселя и Атлетика отказался возглавлять Севилью

Бывший тренер Марселя Марселино отказался возглавлять Севилью и отклонил предложение из Саудовской Аравии, сообщает Cope.

Главный тренер рассказал, что были переговоры с Севильей, которая является прекрасным клубом, однако не были выполнены необходимые условия для этого проекта. По словам Марселино, ему предложили провести один сезон, хотя тренер считает, что только долгосрочные проекты имеют шанс на успех. Кроме того, ему поступило предложение из Саудовской Аравии, но он также его отклонил.

"Хочу работать за рубежом, потому что годы идут. У меня был серьезный проект, но я не знал обстоятельств клуба. Если появится финансово привлекательный и интересный проект, я рассмотрю его", - рассказал Марселино.

Также испанский специалист рассказал, что Луис Рубиалес никогда не предлагал ему возглавить сборную Испании. Его агент общался, это было перед ЧМ, но лично Марселино никогда не общался с Рубиалесом или кем-либо из Федерации.

Напомним, что Марселино покинул Марсель после встречи руководства клуба с ультрас, которые резко критиковали работу менеджеров. Испанский специалист работал в Валенсии, с которой выиграл Кубок Испании. Также он тренировал Атлетик Бильбао.