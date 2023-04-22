Бывший тренер "Баварии" может возглавить "Тоттенхэм"

Известный немецкий тренер Юлиан Нагельсманн является кандидатом на вакантную должность главного тренера в "Тоттенхэме".

Как пишет инсайдер Кристиан Фальк, после неудачных переговоров с “Челси” немецкий специалист теперь ориентирован на получение работы в другом лондонском клубе.

Напомним, что по ходу сезона “шпоры” уволили Антонио Конте.

Нагельсманн же весной этого года покинул должность наставника “Баварии”.