Бывший тренер "Барселоны" может возглавить сборную Бразилии

Новым главным тренером сборной Бразилии может стать Луис Энрике, сообщает Globo Esporte.

По сведениям источника, испанский специалист является главным претендентом на замену Тите, который ушел в отставку после неудачи национальной команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Стоит отметить, что Энрике работал на ЧМ-2022 со сборной Испании, но его также постигла неудача.

52-летний Энрике ранее также тренировал “Рому”, “Сельту” и “Барселону”.

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