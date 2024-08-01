Бывший соперник Дюбуа считает, что Даниэль может "потушить" Джошуа

Бывший соперник Даниэля Дюбуа, Джаррелл Миллер считает, что тот может "потушить" Энтони Джошуа в их грядущем поединке.

"Отто Валлин, вероятно, единственный, кто на бумаге выглядел достойным соперником Джошуа, но я чувствую, что Отто не показал себя. Он дрался с Робертом Хелениусом, которого нокаутировал Уайлдер, и он не был в десятке лучших уже долго. Он дрался с Фрэнсисом Нганну, бойцом ММА, и он может рассчитывать на этот бой, но он не боксер, так что, если подумать, он не дерется ни с кем из топ-10, 15, он дерется с парнями, которые даже близко не приближаются к нашему уровню. Если Дюбуа попадет по подбородку Эй Джея, то отправит его спать. У него не такой подбородок, мужик. Я думаю, что нокаут будет. У них обоих сильные удары, они оба могут бить сильно, я думаю, что у Дюбуа больше выносливости, чем у Эй Джея", - цитирует Миллера Secondsout.

Джошуа сейчас находится в отличной форме, одержав четыре победы подряд, три из которых были нокаутом (против Хелениуса, Валлина и Нганну). Если он выиграет этот бой, то станет трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе.

Бой между Джошуа и Дюбуа состоится 21 сентября на стадионе “Уэмбли” в Лондоне.

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