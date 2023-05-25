Бывший президент “Реала” намекнул на трансфер Месси в "королевский" клуб

Бывший президент “Реала” Рамон Кальдерон высказал свое мнение о возможном переходе Лионеля Месси в "королевский" клуб.

По его словам, Месси - отличный футболист, у которого есть еще как минимум два года на высоком уровне.

“Великие футболисты идут туда, куда сами хотят. Я уверен, что Месси был бы принят в Мадриде”, - сказал он.

Напомним, что Месси является воспитанником "Барселоны" и последние два сезона выступал за ПСЖ.