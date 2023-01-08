Бывший полузащитник "ПСЖ" скончался в возрасте 40 лет

Бывший игрок сборной Камеруна Модест М’Бами умер в возрасте 40 лет.

Как сообщили в пресс-службе “ПСЖ”, он скончался в результате сердечного приступа.

Бывший клуб африканца выразил соболезнования его семье и близким.

За “ПСЖ" Модест играл с 2003 по 2006 год и дважды выиграл Кубок Франции (2004, 2006). В составе национальной команды на его счету 37 матчей и три гола. Отметим, что Модест становился олимпийским чемпионом в 2000 году.