Бывший одноклубник Месси выбрал для аргентинца новый клуб

Бывший хавбек “Барселоны” и сборной Аргентины Хавьер Маскерано высказался о будущем своего бывшего партнера, а ныне форварда ПСЖ Лионеля Месси.

Маскерано выразил надежду на возвращение соотечественника в “Барселону”.

По его словам, представители клуба и сам футболист должны придумать способ позволить Месси завершить карьеру в каталонской команде.

Напомним, что Месси покинул “Барселону” летом 2021 года. Этим летом он станет свободным агентом, если не продлит контракт с ПСЖ.