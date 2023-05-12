Бывший одноклубник Месси выбрал для аргентинца новый клуб
Новости футбола Сегодня, 06:19
Фото: открытые источники
Бывший хавбек “Барселоны” и сборной Аргентины Хавьер Маскерано высказался о будущем своего бывшего партнера, а ныне форварда ПСЖ Лионеля Месси.
Маскерано выразил надежду на возвращение соотечественника в “Барселону”.
По его словам, представители клуба и сам футболист должны придумать способ позволить Месси завершить карьеру в каталонской команде.
Напомним, что Месси покинул “Барселону” летом 2021 года. Этим летом он станет свободным агентом, если не продлит контракт с ПСЖ.
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